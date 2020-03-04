POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Soylu, 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişki şunları söylemişti:



"Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar. POMEM'de de zannediyorum mülakatlar bitmiştir, yani bitmek üzereydi en son benim bildiğim. Daha doğrusu Elazığ ve Van depremleri olmadan önce bittiğini düşünüyorum. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Ama ilk önce polis özel harekatın hemen hemen mülakatlarının bittiğini, açıklamaya hazır hale getirilmeye çalışıldığını biliyorum."