POMEM mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarında son durum

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL BELİRLENİYOR? POMEM mülakat sonuçları belirlenirken birçok etken göz önünde bulunduruluyor.



Buna göre, adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50’sinin toplamıdır.



Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde ise KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınıyor. Bunlarda da eşitlik olması durumunda ise yaşı daha küçük olan aday tercih ediliyor.