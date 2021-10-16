POMEM mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarında son durum
27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarında son duruma yönelik araştırmalar devam ediyor. POMEM alımları belirli tarihlerde yapılıyor. Polis olmak isteyenler ve belirli şartları taşıyanlar başvurularını bu tarihler aralığında yapıyorlar. Peki, POMEM mülakat sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarında son durum
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On binlerce adayın gözü POMEM mülakat sonuçlarına çevrilmiş durumda. Kadın ve erkek toplamda 8 bin adayın kabul edileceği POMEM sözlü sınavlarında adaylar, 20’şer puanlık 5 konu üzerinde değerlendiriliyor ve en az 70 puan alan aday sınavda başarılı oluyor.
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27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil ancak ekim ayı içerisinde açıklanacağına dair görüşler bulunuyor.
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Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL BELİRLENİYOR?
POMEM mülakat sonuçları belirlenirken birçok etken göz önünde bulunduruluyor.
Buna göre, adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50’sinin toplamıdır.
Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde ise KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınıyor. Bunlarda da eşitlik olması durumunda ise yaşı daha küçük olan aday tercih ediliyor.