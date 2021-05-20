POMEM fiziki yeterlilik parkuru nasıl olacak? PA 27. Dönem POMEM parkur talimatı duyurusunu yayımladı

Adayın;



• Bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. Engel çubuklarının bir birlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.



• Bu istasyonu geçebilmek için adayın engellerden en az bir tanesini nizami olarak geçmesi gerekmektedir. Aday engellerin hiçbirini nizami geçmemesi durumunda diskalifiye edilerek elenecektir.



• Adayın parkuru tamamladıktan sonra engel etabındaki çıtalardan herhangi birinin devrilmesi veya yerinden çıkması durumunda adaya ceza verilmez.



8) Adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle birlikte skorboardda çalışmaya başlayan kronometre, adayın bitiş çizgini geçmesiyle durur.



Adayın sensörlerin algılayamayacağı şekilde altından geçmesi veya üstünden sıçrayarak geçmesi ya da herhangi bir nedenle dijital fotoselli kronometrenin durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir. Herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.



Adayın bitiş çizgisine kendini atarak kronometreyi durdurması halinde adayın vücudunun herhangi bir kısmının parkurun bitiş çizgisinin içerisinde kalması durumunda adayın bitiş süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilir.



Adayın bitiş çizgisine düşerek veya kendini atması durumunda kronometre hala çalışıyorsa aday kendisi kalkıp bitiş çizgisini geçene kadar kronometre çalışmaya devam eder ve adaya komisyonca kesinlikle müdahale edilmez.



9) Fiziki Yeterlilik Parkuru içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenecektir.



Fiziki Yeterlilik Parkurunda sayılı istasyonlarda sıçrama tahtası, lastik engeli, sağlık toplarına dokunmalar, slalom çubuğu geçişleri gibi engelli geçiş istasyonlarından adayların bu istasyonları geçebilmeleri için her istasyonda en az bir hareketi nizami yapma zorunluluğu vardır.