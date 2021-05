POMEM fiziki yeterlilik parkuru nasıl olacak? PA 27. Dönem POMEM parkur talimatı duyurusunu yayımladı

Adayın;



• Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramasının ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.



• Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacaktır. Bu istasyonu geçebilmek için 6 sıçrama hareketinin en az bir tanesi nizami olarak yapılması gerekmektedir. (Nizami sıçrama hareketi; çift ayakla sıçramak suretiyle her iki ayağın sıçrama tahtasının diğer tarafına geçmesidir.) Aday sıçrama hareketlerinin hiç birini nizami olarak yapmaması durumunda diskalifiye edilerek elenecektir.



• Adayın sıçrama tahtasındaki nizami atlayışları parkurda görevli Öğretim Görevlisi tarafından sesli olarak açıktan sayılır.



2) Lastik içerisinden geçme etabı; Lastik içinden geçme etabında erkek adaylar 8 adet lastik içerisinden, kadın adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) içine basarak geçecektir. Lastiklerin ebadı 205*55*16 inch olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.



Adayın;



• Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemesinin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.



• Adayın bu istasyonu geçebilmesi için lastiklerin en az bir tanesinin içerisine nizami olarak basması gerekmektedir.



• Hiçbir lastiğin içerisine basmadan geçen aday diskalifiye edilerek elenir.



3) Ağırlık taşıma etabı; Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15x2) ağırlığındaki, kadın adaylar 20 Kg (10x2) ağırlığındaki iki kum torbasını aralarında 16 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır.