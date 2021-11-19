POMEM başvurusu ne zaman yapılacak? 28. dönem POMEM başvuru şartları bekleniyor
POMEM başvuruları her dönemde yoğun ilgi görüyor. 27. dönem POMEM alımı için sonuçların açıklanmasının ardından gözler 28. dönem polis alımlarına çevrildi. POMEM başvuruları geçtiğimiz sene aralık ayında alınmıştı. Peki, 28. dönem POMEM alımları başvuru tarihleri açıklandı mı?
POMEM başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. Polis olmak isteyen vatandaşlar 27. dönem POMEM başvurularını 21 Aralık tarihine kadar tamamladılar. Adaylar üç aşamadan geçerek kabul edildiler. Ön başvuru işlemleri her alım döneminde pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Henüz 28. dönem POMEM başvuru tarihleri belli olmadı. İşte son alımlarda açıklanan başvuru şartları
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
Henüz POMEM başvuru şartları açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuz içerisinde açıklanan şartlar şu şekilde:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.