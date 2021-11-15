POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 28. Dönem başvurularında son gelişmeler
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) polis ihtiyacının karşılanması için kurulan, Polis Akademisi'ne bağlı 4 aylık eğitimin verildiği Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) 28. dönem başvurularının ne zaman başlayacağı, polis olma hayali kuran gençler tarafından merak ediliyor. Peki, 28. Dönem POMEM polis alımı ne zaman?
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Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) polis adayları, hem teorik hem de pratik anlamda zorlu bir eğitim sürecinden geçirilerek mesleğe hazırlanıyor. Gözler şimdi 28. dönem polis alımlarında. İşte, 2021 polis alımları hakkında ayrıntılar...
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TARİH BELLİ OLDU MU?
28. Dönem POMEM başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
27. Dönem POMEM başvuruları Aralık ayında başlamıştı. 28. Dönem başvurularının önüzmüdeki ay başlaması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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POMEM'DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.