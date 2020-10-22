POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? 27 Dönem POMEM başvuru tarihi için geri sayım başladı!
POMEM başvuruları için geri sayım başladı. 27. Dönem POMEM başvurusu ile kadrosuna yeni polis memurları kazandıracak olan İçişleri Bakanlığı, lisans ve ön lisans düzeyinde alımlar gerçekleştirecek. En son yapılan 7 bin polis alımı için 5 bin 600 lisans, bin 400 ön lisans mezunu alan Polis Akademisi Başkanlığı, yayımlayacağı yeni ilanla benzer nitelikte alımlar gerçekleştirecek. POMEM başvuruları içim KPSS P3 puanları baz alınacak. Peki, 27. Dönem POMEM başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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1
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POMEM başvurusu için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 27. dönem POMEM polis alımında KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) şartını taşımak önemli olacak. Peki, POMEM başvurusu nasıl ve ne zaman yapılabilecek? İşte, 27. Dönem POMEM başvurusu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?
27. Dönem POMEM başvurusu, KPSS Ön Lisans sınav sonuçları açıklamasının da yapılmasının ardından erişime açılacak. KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının 26 Kasım tarihinde açıklanacağı düşünülürse, POMEM başvurularının Aralık ayının ilk günleri itibariyle başlayacağı söylenebilir.
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MÜLAKAT NASIL OLACAK?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.
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Değerlendirmede adayın; a) Konu hakkında bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavrama, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tampuan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden enaz yetmiş puan alması gerekir.
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Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.