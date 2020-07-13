POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 27. dönem polis alımı bekleniyor!
Polislik başvurusu yapmak isteyen gençlerin merakla beklediği 27. Dönem POMEM başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ağustos ayına kısa bir süre kala, beklenti içine giren on binlerce genç, 27. Dönem POMEM başvuru tarihine odaklandı. Peki, POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '27. Dönem POMEM sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Beklenti içine giren çok sayıda polis adayı, yapılacak açıklamaları heyecanla takip ediyor. İşte, 2020 polis alımları hakkında son gelişmeler...
2
Abone Ol
TARİH BELLİ OLDU MU?
EGM'den 27. dönem POMEM polis alımı alımlarına dair bir duyuru yapılmadı. EGM ya da POMEM'in resmi sayfasından da 2020 polis alımlarına ilişkin bir ilan yer almıyor.
3
Abone Ol
Söz konusu durum hakkında ilgili kurumlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
4
Abone Ol
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
POMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
5
Abone Ol
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)
Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.
Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.