POMEM başvuru ücreti nasıl yatırılır? 27. dönem polis alımı para yatırma işlemi detayları
POMEM başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, ön lisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak. 8 Aralık’ta başlayan başvurular 21 Aralık’ta sona erecek. POMEM başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte polis alımı başvuru ücreti yatırma işlemi hakkında bilgiler
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POMEM başvuru ücreti ile ilgili araştırmalar hızlandı. 27. dönem polis alımı başvuruları 21 Aralık’a kadar yapılabilecek. İnternet üzerinden ön başvurular başvuru ücretini yatırdıktan sonra gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL’nin 21 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar yatırılması gerekiyor.
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POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00’dan 21 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “27. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.
b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.
c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. İnternet üzerinden ön başvurular başvuru ücretini yatırdıktan sonra yapılacaktır.
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27. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.