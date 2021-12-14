POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte polis alımında son durum
Polis adaylarının POMEM başvurularıyla ilgili heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Hayallerindeki mesleği yapabilmek için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olacak duyuruyu bekleyen polis adayları, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?
28. Dönem POMEM başvurularının ne zaman yapılacağı binlerce polis adayı tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. 28. Dönem POMEM başvuruları ve sınavlarıyla ilgili tarih detayı sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar....
Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayınlayacağı duyuru ile 28. Dönem POMEM alımları ilan edilecek. Ancak henüz başvurular hakkında bir açıklama gelmedi. Yayınlanan kılavuz bilgisi ile adaylar alım sürecinde sözlü, yazılı mülakat sınavı ve fiziki parkur sınavlarından başarılı oldukları takdirde müracaat işlemlerini tamamlayacaklar. POMEM başvurularının önümüzdeki haftalarda yayınlanması ön görülüyor.