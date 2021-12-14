POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte polis alımında son durum

Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayınlayacağı duyuru ile 28. Dönem POMEM alımları ilan edilecek. Ancak henüz başvurular hakkında bir açıklama gelmedi. Yayınlanan kılavuz bilgisi ile adaylar alım sürecinde sözlü, yazılı mülakat sınavı ve fiziki parkur sınavlarından başarılı oldukları takdirde müracaat işlemlerini tamamlayacaklar. POMEM başvurularının önümüzdeki haftalarda yayınlanması ön görülüyor.