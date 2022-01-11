POMEM başvuru sonuçları açıklandı: 28. Dönem POMEM alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı PA.edu.tr'de
POMEM başvuru sonuçları duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapıldı. 28. dönem POMEM alımlarında 8.000 öğrenci alımı kontenjanı; 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı olacak şekilde ön başvurular 7 Ocak tarihine kadar tamamlanmıştı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 28. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarının "pa.edu.tr" üzerinden ilan edildiği bildirildi. Peki, POMEM başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 28. Dönem POMEM sonuç ekranı ve detaylar
POMEM ön başvuruları ocak ayında tamamlandı. POMEM başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Ön başvurular 7 Ocak tarihinde tamamlandı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda POMEM sonuçlarının ilan edildiği açıklandı. POMEM başvuru sonuçları e Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecekler.
POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI
Polis Akademisi Başkanlığı'nın Twitter adresinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;
28. Dönem POMEM alımlarında 10.000 kontenjana 164.842 aday tarafından müracaat yapılmış, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak toplamda 98.175 aday sınava katılmaya hak kazanmıştır.
Ön başvuru sonuçları e Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
POMEM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
28. Dönem POMEM alımlarında 10.000 kontenjana 164.842 aday tarafından müracaat yapılmış, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak toplamda 98.175 aday sınava katılmaya hak kazanmıştır.
Ön başvuru sonuçları e Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
POMEM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
POMEM BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ
Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. Aday belirleme ön başvuruları internet üzerinden başvuru ücreti yatırılmadan yapıldı.
POMEM Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmüne istinaden 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
POMEM Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmüne istinaden 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.