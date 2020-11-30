POMEM 8 bin polis alımı başvurusu ne zaman yapılacak? Polislik başvurusu şartları neler?
POMEM 8 bin polis alımı için ilk duyuru gerçekleşti. Toplam 8 bin personel alımı yapacağını duyuran Polis Akademisi Başkanlığı, alımlarla ilgili başvuru tarihi ve şartlarının ise ilerleyen günlerde açıklanacağını duyurdu. Peki, POMEM 8 bin polis alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, POMEM 8 bin polis alımı başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler
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Polislik başvurusu için ilk açıklama Polis Akademisi tarafından yapıldı. 27. Dönem POMEM duyurusu başlığı altında 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere 8 bin personel alımı yapılacağını duyuran Polis Akademisi, detayları PA.edu.tr adresinden duyurdu. Peki, polis alımı başvuru şartları neler olacak ve başvuru ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
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POMEM başvurusu için Polis Akademisi'nden net bir tarih açıklaması gelmedi. Ancak geçtiğimiz alım sürecinde duyuru 11 Ekim tarihinde yapılmış, ön başvuru ve kılavuz ise 14 Ekim'de yayımlanmıştı. Bu bilgiler dikkate alındığında, POMEM kılavuzu ve ön başvuru ekranının 1 Aralık 2020 tarihinde erişime açılması öngörülebilir.
Peki, geçtiğimiz dönem POMEM başvuru şartları nelerdi? İşte, o detaylar;
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MÜLAKAT NASIL OLACAK?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.
Değerlendirmede adayın; a) Konu hakkında bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavrama, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tampuan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden enaz yetmiş puan alması gerekir.
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Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.