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Gündem
Haber Giriş: 04 Kasım 2021 - 13:27 | 

POMEM 28. dönem tarihi belli oldu mu? İşte polis alımında son durum

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 27. dönem sınav sonuçları belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, Polis Akademisi Başkanlığınca, polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçlarına yer verildi. Şimdi ise yeni polis alımları merak konusu. Peki, POMEM 28. dönem tarihi belli oldu mu?

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Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 27. POMEM mülakat sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Adaylar, Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranına kendilerinden istenilen bilgileri girerek sonuç sorgulama yapabiliyor. Öte yandan 28. Dönem POMEM başvuruları şimdi gündemde. İşte, polis alımında son bilgiler...

2TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

28.Dönem POMEM başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

27. Dönem POMEM başvuruları Aralık ayında başlamıştı. 28.Dönem başvurularının önüzmüdeki ay başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3POMEMDE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR

POMEM'DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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