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POMEM parkur bilgisi ve sınav yerleri AÇIKLANDI... 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman? POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

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POMEM parkur bilgisi ve sınav yerleri için bekleyiş sona erdi. Binlerce polis adayının beklediği 28.Dönem POMEM sınav yeri ve tarihleri sorgulama ekranı https://www.pa.edu.tr/ adresi üzerinden açıldı. "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" e - Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, POMEM sınavı ne zaman? POMEM 28. dönem sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

1/4POMEM parkur bilgisi ve sınav yerleri AÇIKLANDI... 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

28. Dönem POMEM sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edildi. Yapılan duyuruda, '28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklanmıştır.' denildi.

2/4POMEM parkur bilgisi ve sınav yerleri AÇIKLANDI... 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. Adaylar ilan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. POMEM SINAV TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/4POMEM parkur bilgisi ve sınav yerleri AÇIKLANDI... 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

POMEM için lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulunmuştu. Lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştı.

4/4POMEM parkur bilgisi ve sınav yerleri AÇIKLANDI... 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak'a kadar tamamladı. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinden ilerleyen günlerde sınav yerleri ve sınav tarihi ilan edildi.

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