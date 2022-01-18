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POMEM 28. dönem sınav ücreti için açıklama... POMEM sınavı ne zaman? Mülakat tarihleri açıklandı mı?

#POMEM#POMEM Sınavı#POMEM Mülakatları

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bini lisans, 2 bini ön lisans mezunu toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacağını duyurulmuştu. POMEM 28. Dönem sınavları için geri sayım sürerken sınav ücreti açıklaması geldi. Peki, POMEM sınavı ne zaman? Mülakat tarihleri açıklandı mı?

1/4POMEM 28. dönem sınav ücreti için açıklama... POMEM sınavı ne zaman Mülakat tarihleri açıklandı mı

POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların katılacağı mülakatların tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

2/4POMEM 28. dönem sınav ücreti için açıklama... POMEM sınavı ne zaman Mülakat tarihleri açıklandı mı

POMEM 28. Dönem sınav tarihleri açıklanmadı ancak sınav başvuru ücreti ve ücretin yatırılacağı bankalar yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

3/4POMEM 28. dönem sınav ücreti için açıklama... POMEM sınavı ne zaman Mülakat tarihleri açıklandı mı

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklandı.

4/4POMEM 28. dönem sınav ücreti için açıklama... POMEM sınavı ne zaman Mülakat tarihleri açıklandı mı

Yayınlanan duyuruda "28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak 2022 günü saat 09.00’dan 28 Ocak 2022 günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “28. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARDAN SADECE SINAV AŞAMALARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR SINAV ÜCRETİ YATIRACAKTIR.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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#POMEM#POMEM Sınavı#POMEM Mülakatları