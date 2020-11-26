Polislik KPSS önlisans puanı kaç olacak?

Polislik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için KPSS önlisans puanı merakla araştırılmaya devam ediyor. Önlisans düzeyinde polislik sınavına dahil olmak isteyen adayların merak ettiği KPSS polislik taban puanları, dönemsel olarak değişiklik gösterebiliyor. Peki, son duruma göre KPSS polislik taban puanları 2020 kaç olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS polislik taban puanları, 2020 yılında POMEM üzerinden yapılacak olan atamalar dolayısıyla merakla araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok adayın merakla araştırdığı konulardan birisi olan KPSS polislik taban puanları, bu alanda kariyerini sürdürmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı husus oldu. Peki, KPSS polislik taban puanları kaç olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın gerçekleştireceği sınavda, KPSS'de Lisans mezunları KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak kaydıyla bir üst seviyeye geçebilmektedir.
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27. Dönem POMEM başvurusu için şartlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Soylu, başvuru şartları ve polis alımı hakkında bazı bilgilere yer verdi. Buna göre 18 yaşını tamamlayanlar arasında 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almayanlar (1 Ocak 1991 ve sonraki tarihlerde doğan) KPSS'den 60 puan üzeri almaları halinde POMEM başvurusu yapabilecek.
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27. dönem POMEM polis alımında KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) şartını taşımak önemli olacak.