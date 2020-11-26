Polislik KPSS önlisans puanı kaç olacak?

KPSS polislik taban puanları, 2020 yılında POMEM üzerinden yapılacak olan atamalar dolayısıyla merakla araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok adayın merakla araştırdığı konulardan birisi olan KPSS polislik taban puanları, bu alanda kariyerini sürdürmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı husus oldu. Peki, KPSS polislik taban puanları kaç olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler