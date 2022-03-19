Polislik başvuru şartları değişti! POMEM ve PMYO başvuru şartları neler olacak? İşte Resmi Gazete'de yer alan maddeler

POMEM ve PMYO başvuru şartları neler? sorusu Resmi Gazete'de yer alan düzenleme sonrası gündeme geldi. PMYO için lise mezunu polis alımı üniversite mezunu PMYO başvuruları her sene Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı duyuru ile alınmaya başlıyor. Başvurularda büyük önem taşıyan adaylarda aranan koşullar değişti. İçişleri Bakanlığı'ndan Polis Meslek Eğitim Merkezleri ile Polis Meslek Yüksekokulları'na ilişkin yapılan yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre adayların öğrenim sırasında evlenmeleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı. POMEM ve PMYO'ya girişte, adaylarda aranacak şartlardaki 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, İçişleri Bakanlığı'ndan Polis Meslek Eğitim Merkezleri ile Polis Meslek Yüksekokulları'na ilişkin yapılan yönetmelik değişiklikleri yayımlandı. Buna göre; POMEM ve PMYO'da öğrenimin devam ettiği sırada evlilikle ilgili sınırlamalar getiren maddeler, yürürlükten kaldırıldı.
Söz konusu maddeler kapsamında öğrenci, evlenme talebini POMEM Müdürlüğü ile Yüksekokul Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra, öğrencinin evleneceği kişiyle ilgili soruşturmanın ardından evliliğe izin veriliyordu.
POMEM ve PMYO'lara başvuru yapacak adaylarda aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi. 'Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak', 'devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rüşvet, gibi suçlardan mahkum olmamak', 'kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak' ile 'genelev, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış olmamak' gibi adaylarda aranacak niteliklerin belirlendiği maddelerdeki, 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.