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Hürriyet
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Levent YENİGÜN/DHA
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 11:29 | 

Polise, 'Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler' diyen kadın, parayı kumarda kaybetmiş

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, otomobilinin yanında yerde yatarken bulunan S.D. (30), olay yerine gelen polis ekiplerine, otomobilinin önünü kesen maskeli iki şüphelinin başına silah dayayıp, bankadan çektiği 200 bin lira ile 400 bin lira değerindeki altınını çaldığını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bankadan eli boş çıktığını belirlediği kadını sorguya aldı. Polis merkezinde gerçeği itiraf eden S.D., kumarda 150 bin lira kaybettiğini, ailesine bunu anlatamayacağı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

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