Polis şark süreleri düşecek mi? Yönetmelik değişiyor

7 BİN 500 POLİS MEMURU ŞARK GÖREVİNİ TAMAMLAYACAK

Yönetmelik değişikliğine göre ikinci şart görevini yapmakta olan personellerin yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacak. Bu düzenlemeyle yaklaşık 7 bin 500 polis, şark görevini tamamlamış olacak. Bu uygulamaya emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personellerin dahil edilmeyeceği öğrenildi.



Yeni düzenlemeyle polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletilecek. Buna göre evin tek çocuğu olan polis, anne ve babasının sağlık durumu nedeniyle atama talep edebilecek.