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Gündem
Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 28 Nisan 2021 - 11:51 | 

Polis, kaportacı gibi çalışıp takip yaparak oto hırsızlık şebekesini çökertmiş

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı yapıp, bu araçların şasi numaralarını değiştirerek satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyon öncesi polisin, şebekeye ait oto servis ve tamirhanelere yakın iş yerlerinde kaportacı ve temizlikçi gibi çalışarak takip yaptığı belirtildi. Şebekenin, Mersin’de çaldıkları araçları 5 katlı binanın damına vinç yardımıyla çıkararak burada parçaladıkları ifade edildi.

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