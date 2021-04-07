Polis Haftası ne zaman? Polis Haftası mesajları için en güzel seçenekler

Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü kutlu olsun



Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum