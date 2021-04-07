Polis Haftası ne zaman? Polis Haftası mesajları için en güzel seçenekler
Polis Haftası 2021 yılında da heyecanla bekleniyor. Temelleri 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi’nin yayımlanmasıyla atılan Türk Polis Teşkilatı’nın bu yıl 176. yıl dönümü kutlanacak. Peki, Polis Haftası ne zaman? İşte 2021 Polis Haftası tarihi ve günün anlam ve önemine uygun mesajlar
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Polis Haftası her yıl 10 Nisan’da kutlanıyor. 10 Nisan 1845 yılından kurulan Polis Teşkilatı güvenliği sağlamak amacıyla uzun gecesini gündüzüne katarak hizmet veriyor. Sevdiklerinin bu önemli gününü kutlamak isteyen vatandaşlar Polis Haftası kutlama mesajlarına 2020 yılında da yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte en güzel Polis Haftası mesajları ve sözleri
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POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ
Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.
Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun
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Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü kutlu olsun
Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum
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Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 176. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum.