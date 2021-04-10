Polis Haftası mesajlarla kutlanıyor - İşte Polis Haftası mesajları ve sözleri…
Polis Haftası mesajları ve sözleri 10 Nisan'ın en çok konuşulan konularından biri oldu. Ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanması ve kamu düzeninin temininde hayati öneme sahip Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü idrak ediliyor. TÜRK Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftasını kutlamak isteyen vatandaşlar, " Polis Haftası mesajları ve sözleri"ni inceliyor. İşte Polis Haftası mesajları ve sözleri…
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10 Nisan 1845 senesinde kurulan Polis Teşkilatı 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Başta polis yakınlarına olmak üzere Türk polisine teşekkürlerini iletmek isteyen vatandaşlar, Polis Haftası mesajları ile sözlerini bir araç olarak kullanıyor. Polis Haftasının gelmesiyle birlikte polislerin bu özel ve anlamlı gününü hatırlatmak isteyenler için Polis Haftası mesajlarını derledik.
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Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.
Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.
Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 176. yılı sebebi ile tüm emniyet teşkilatımızı kutlar, görevlerinde kolaylıklar, dilerim.
Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...
Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlu olsun!
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Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.
Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.
Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım.
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Huzur ve güvenliğimizi sağlayabilmek için her türlü zorluğa göğüs geren cesur ve fedakar Türk Polis Teşkilatımızın #PolisHaftası’nı kutluyor; görevleri başında şehit olan tüm polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Ülkemizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimizin 176. kuruluş yıldönümünü ve polis haftası kutlu olsun.
Türk Polis Teşkilatı’mızın 176. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Şehit olan kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.
176 yıldır milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 176’ncı kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.
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Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun!
Onları anlatmaya kelimeler yetmez. Ülkemizde huzur ve barışın güvencesi Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.
176 yıldır memleketin her noktasında canla başla görev yapmış polisimizin, 10 Nisan Polis Günü'nü kutlar; şehitlerimize rahmet, çalışanlara başarılar dilerim.