Polis Bayramı ne zaman? 2022 Polis Haftası kutlama mesajları

2022 POLİS HAFTASI MESAJLARI

Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin Polis Haftası' nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.



Milletimizin emniyeti ve huzuru için üstün vazife anlayışıyla hizmet veren Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun.



Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayabilmek için her türlü zorluğa göğüs geren, gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası kutlu olsun.