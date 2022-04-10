Polis Bayramı ne zaman? 2022 Polis Haftası kutlama mesajları

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis teşkilatın 177. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinlikler ve kutlama mesajlarıyla tebrik ediliyor. Peki, Polis Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, 2022 Polis Haftası mesajları...
Polis teşkilatın 177. kuruluş yıl dönümü olan Polis Haftası 4-10 Nisan tarihlerinde kutlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında "Hayatın merkezinde, vatandaşımızın yanında, tam 177 yıldır" ifadeleri kullanılarak Polis Haftası kutlama mesajı yayınladı.
Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin Polis Haftası' nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
Milletimizin emniyeti ve huzuru için üstün vazife anlayışıyla hizmet veren Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun.
Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayabilmek için her türlü zorluğa göğüs geren, gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası kutlu olsun.
Emniyet Teşkilatının polis haftasını kutluyor, şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum.
Üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası'nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum.