Polis alımlarında son durum: 27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?
2020 polis alımlarında son durum binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan duyuru ardından 27. dönem POMEM başvuruları başlayacak, belirtilen şartlara uygun olan adaylar polislik eğitiminden geçtikten sonra görev başı yapacak. Peki, polis alımlarında son durum ne? 27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?
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1
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis olarak istihdam edilmek isteyen binlerce genç 27. Dönem POMEM başvurularının başlamasını bekliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nde yapılan POMEM sınavında başarı sağlayan ve diğer süreçleri de tamamlayan adaylar, polislik görevini icra etmeye başlıyor.
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Geçtiğimiz sene 14-15 Ekim tarihleri arasında yapılan başvurular için bu sene de yakın bir tarihte açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.
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Ancak şimdilik EGM'den 27. dönem POMEM polis alımı alımlarına dair bir duyuru yapılmadı. EGM ya da POMEM'in resmi internet sitelerinde de konuya ilişkin bir ilan yer almıyor.