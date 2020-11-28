Polis Akademisi resmi hesabından 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Duyurusu yapıldı.. İşte detaylar
2020 POMEM polis alımları hakkındaki beklentiler son günlerde yoğunlaştı. Son olarak Polis Akademisi'nden gelen '400 bekçi alınacak' açıklamasının ardından şimdi de POMEM kapsamındaki yapılacak alımlar gündeme geldi. Polis alımı başvuruları, KPSS süreçlerinin tamamlanmasının ardından araştırılan konu olmaya başladı. POMEM ve PMYO polislik sınavı başvuruları için şartları ve koşulları PA.edu.tr internet sitesi üzerinden yayımlayacak olan Polis Akademisi, müracaatları da E-Devlet üzerinden kabul edecek. Peki, 2020-2021 polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, POMEM ve PMYO polislik sınavı başvurusu hakkında detaylı bilgiler
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1
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Polis alımı başvuruları için ilan bekleyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. 27. Dönem POMEM alımları ile ilgili bugün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6.400 lisans, 1.600 önlisans olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6.400 lisans, 1.600 önlisans olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.
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MÜLAKAT NASIL OLACAK?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.
Değerlendirmede adayın;a) Konu hakkında bilgi düzeyi,b) Kendisinden istenileni kavrama,c) Özgüveni,ç) İfade etme yeteneği,d) Beden dilini kullanma becerisi,olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden enaz yetmiş puan alması gerekir.
Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
POMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardır;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)
Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.
Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.