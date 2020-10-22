Polis Akademisi duyurdu: 26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı!
26. Dönem POMEM duyurusu Polis Akademisi'nden geldi. Yapılan son dakika açıklamaya göre, POMEM 26. Dönem 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı. Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. 26. Dönem POMEM yedek planlama sonuçları e devlet üzerinden şifre ve T.C kimlik numarası girilerek öğrenilecek. İşte, merakla beklenen 26. Dönem POMEM yedek aday yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.
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Polis Akademisi POMEM yedek aday yerleştirme sonuçları son dakika açıklama ile belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada, 26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçlarının www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenileceği bildirildi. Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların ttp://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri bildirildi.
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26. DÖNEM POMEM 1. YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI
26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 26. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu (572) erkek, ön lisans mezunu (132) erkek, lisans mezunu (16) kadın, ön lisans mezunu (8) kadın adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.
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Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımız http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur.