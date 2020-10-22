Gündem Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 00:29 | 22 Ekim 2020 - 00:29

Polis Akademisi duyurdu: 26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı!

26. Dönem POMEM duyurusu Polis Akademisi'nden geldi. Yapılan son dakika açıklamaya göre, POMEM 26. Dönem 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı. Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. 26. Dönem POMEM yedek planlama sonuçları e devlet üzerinden şifre ve T.C kimlik numarası girilerek öğrenilecek. İşte, merakla beklenen 26. Dönem POMEM yedek aday yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.