Podyum'da talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Kadın yoluna devam etmeli
Deniz Albayrak’ın defilesinde podyum kazası yaşayan Tuğba Altıntop, topuklu ayakkabılarını çıkarıp yürümeye devam etti.Deniz Albayrak, “güçlü kadın” temalı koleksiyonunu Sheraton Otel’de tanıttı. Defilenin baş mankeni Tuğba Altıntop’tu. Podyuma adım atar atmaz takılıp yere düşen ünlü manken, ayakkabılarını çıkarıp şova devam etti.Altıntop, defile sonrası bu küçük kaza için şöyle dedi: “Küçük değil bayağı büyük bir kazaydı aslında. Bileğimi kırabilirdim. Ama kadın, her ne olursa olsun yoluna devam etmeli. Yolumuza devam edeceğiz.” (Sayit DURMAZ)
2
Aleyna, Billboard listesinde
ALEYNA Tilki, Amerikalı dünyaca ünlü DJ/prodüktör Dillon Francis’in yeni çıkan “Happy Machine” albümünde söylediği “Real Love” şarkısını geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı. Yeni çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Tilki, şarkının yayınlandığı 36 ülkenin müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı. Tilki, Billboard Hot Dance/Electronic Songs listesine 24 numaradan giriş yaptı. Genç şarkıcı, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı bu listeye girmiş oldu.
3
Bizim millet normal değil
YILDIZ Tilbe, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen konserde ikinci kez sevenleriyle buluşan şarkıcı, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını söyledi. Konser esnasında “slow şarkı mı, hareketli şarkı mı istiyorsunuz” diye seyirciye soran Tilbe, duygusal şarkıların istek almasının üzerine “Bizim millet normal değil, insan ağlamak ister mi?” diyerek izleyenleri güldürdü
4
Tarkan’ın dönüşü
Tarkan, uzun aradan sonra stüdyoya girdi. Ozan Çolakoğlu’yla işbirliği yapan Megastar, müjdeyi sosyal medyadan verdi: “Ozan’ımla kavuştuk sonunda ve çok güzel şeyler oldu. Yakındır sabrın zaferi.” Ünlü yıldız, yeni imajı için de şunları yazdı: “Bu, saçları biraz kısalttırmış halim. Çok daha uzundular. Kıyamadım bir anda kısacık kestirmeye. Çekimlerden önce daha da kestirebilirim. E orası da sürpriz olsun artık.”
5
Panİk gecesİ
Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural, önceki gece Emirgan’daki bir mekandaydı. Ural, çıkışta iki kadınla Taksim’deki bir otele geçti. Araçtan indiğinde kameraları fark eden Ural, panikle otelin mal kabul bölümüne yöneldi. Kadınlar ise araçta kalıp yüzlerini gizledi.Kadınlardan biri daha sonra araçtan inip açıklama yaptı. Engincan Ural’la arkadaş olduklarını söyleyen kadın, muhabirleri tehdit etti: “Çok içtik, mekan çıkışı arkadaşımızı evine bırakalım dedik. Olay bundan ibaret. Aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkarırım!”
6
Yeni ikili
Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri, yeni bir komedi filminde buluştu. İkilinin başrolü üstlendiği “Her Şey Dahil” filminin çekimlerine Datça’da başlandı. Yönetmen koltuğunda Hakan Eser’in oturduğu “Her Şey Dahil”, bir koyda yaşanan komik hikayeyi beyazperdeye taşıyacak.
7
Okan’a sürpriz
Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı ve Emre Belözoğlu, önceki akşam yakın dostları Okan Buruk için sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti. Ekip, Etiler’deki Da Mario isimli mekanda yemek yedi. Sürpriz için dostlarına teşekkür eden Buruk, gecenin sonunda objektiflere onlarla birlikte poz verdi. (Sayit DURMAZ)
8
Turistlerin büyük ilgisi
Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan’la önceki gün İstinye Park’taydı. Oyuncular, AVM’de çoğunlukla yabancı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Ünlü çift, alışverişlerini tamamladıktan sonra özel araçları ile evlerinin yolunu tuttu.
9
En büyük pişmanlığı dövmesi
Derya Uluğ, Yasemin Şefik’in Motto Müzik kanalındaki “Ritmik Sohbetler” programına konuk oldu. Uluğ, “Nasıl bir âşıksın?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sadık bir âşığım. 6 senedir Asil’le beraberim. Her zaman farklı bir evreye geçtik.” Uluğ, en büyük pişmanlığının ise kolundaki “Derya Uluğ” dövmesi olduğunu itiraf etti: “18 yaşında yaptırmıştım. Artık sildireceğim.”