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Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 10:32, /

Podyumda ciddiyet partide kahkaha

Top modeller podyumda hiç gülmedi, partide ise sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

BACKGRID UK, INSTAGRAM

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Moda dünyasının kalbi bir süredir Londra'da atıyor... Londra Moda Haftası birbiri ardına düzenlenen defilelerle devam ediyor. Bunlar arasında gündeme damga vuranlardan biri de Burberry'nin yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defile oldu. Aralarında Irina Shayk, Gigi Hadid, Bella Hadid'in de bulunduğu modeller firmanın tasarımlarını tanıttı.

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Firma için Ricardo Tisci'nin imzasını attığı koleksiyon kalabalık bir seyirci grubu tarafından izlendi. Defilenin koreografisi gereği podyuma çıkan modeller üzerlerindeki giysileri hiç gülümsemeden tanıttı.

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Defilenin ardından düzenlenen partide ise herkes gönlünce eğlendi. Top model Irina Shayk da parti sonrasında eğlenceyi sürdüren gruptaydı. 34 yaşındaki model, o anlarda çekilen videosunu da Instagram hesabından paylaştı. 

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İşte defilede podyuma çıkan ünlü modeller ve podyumdan objektiflere yansıyanlar.

5

Bella Hadid

6

Gigi Hadid

7

Irina Shayk

8

Kendall Jenner

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