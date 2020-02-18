Podyumda ciddiyet partide kahkaha

Moda dünyasının kalbi bir süredir Londra'da atıyor... Londra Moda Haftası birbiri ardına düzenlenen defilelerle devam ediyor. Bunlar arasında gündeme damga vuranlardan biri de Burberry'nin yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defile oldu. Aralarında Irina Shayk, Gigi Hadid, Bella Hadid'in de bulunduğu modeller firmanın tasarımlarını tanıttı.