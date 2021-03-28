Poco M3 incelemesi

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından Poco M3, Türkiye pazarında yerini aldı. Peki bu telefon hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Fiyatını hak ediyor mu? Gelin cihazın özelliklerine yakından bakalım.
Poco M3; siyah, mavi ve sarı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği sunuyor. 198 gram ağırlığında ve 9.6mm kalınlığında olan cihaz, arka yüzeyde de mat plastik tasarım kullanılarak geliştirilmiş. Ayrıca ürünün kutusundan şeffaf koruyucu kılıfın çıktığını da belirtelim.
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Poco M3’ün arka tarafında konumlandırılan üçlü kamera sistemi var. Alt kısımda USB Type-C bağlantı noktası, üst tarafta da 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Ek olarak, sağ yan taraftaki fiziksel güç tuşu, aynı zamanda parmak izi okuyucu sensöre de sahip ve performanslı çalışıyor.
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2340x1080 yüksek çözünürlüklü 6,53 inç FHD+ Dot Drop ekrana sahip olan telefonun ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor ve düşmelere ve çizilmelere karşı koruma sağlanıyor. POCO M3, TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikalı ekranıyla geliyor. Bu sayede kullanıcılar daha az göz yorgunluğuyla cihazın ekranına saatlerce bakabiliyor.
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Qualcomm Snapdragon 662 çipsetinden gücünü alan telefon, grafik tarafında ise Qualcomm Adreno 610 GPU'yu kullanıyor. 11nm işlemcisi, daha yüksek performans, daha az ısınma ve daha düşük güç tüketimi sunuyor.
Qualcomm, bu çipseti geçtiğimiz sene görücüye çıkarmıştı. Orta seviyede konumlandırılabilecek bu çipset, gelişmiş yapay zekâ desteği, dinamik kamera kabiliyetleri, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların normale kıyasla daha az boyutlarda depolanması için HEIF formatı desteği gibi detayları bünyesinde barındırıyor.
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Oyun performansına gelince... Son zamanların popüler oyunu PUBG’yi orta grafik ayarlarında, genellikle akıcı biçimde oynayabildik. Uzun süreli oyun deneyimlerinde de telefonda ciddi bir ısınma düzeyiyle karşılaşmadık.
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48 MP üçlü kamera kurulumu ile gelen ürün, f1,79 diyafram açıklığına sahip. Böylece, yalnızca iyi ışıklı ortamlarda değil, aynı zamanda düşük ışıklı ortamlarda da çekim performansı iyi.
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Ana kameraya, makro çekimler için 2MP kamera ve bokeh fotoğraflar için 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. 30FPS’te 1080p videolar çekebilmek mümkün.
Çekim modları arasında temel düzeyde ağır çekim ve hızlı çekim de bulunuyor.
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Gelelim ön kameraya... 8MP değerdeki ön kamera da ortalama bir performansa sahip. 1080p 30FPS ve hızlı video çekim gibi detayların yanında bokehli selfie çekimlerine de destek veriliyor.
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Cihaz, gece çekimlerinde de orta seviye bir performans sunuyor. Gece Modu, renk kontrastını artırarak karanlık ortamlarda çekilen fotoğrafları geliştirirken, renk odaklaması ise belirli tonları öne çıkarak odaklanan nesnenin öne çıkmasını sağlıyor.
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6.000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Poco M3, yoğun olmayan bir kullanımda 5 gün, ortalama bir kullanımda ise 3 güne yaklaşan kullanım süresi sunuyor.
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Diğer yandan MIUI ultra pil tasarruf modu ve 18W hızlı şarj özelliğiyle telefon hızlı bir şekilde şarj oluyor. Cihazla birlikte kutudan 22,5W'lık bir şarj cihazı çıkıyor ve tersine şarj desteği de bir diğer önemli özellik.
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Bataryadan bahsetmişken Xiaomi'nin Poco M3'ün bataryası özelinde yaptığı açıklamayı da hatırlatmakta fayda var:“Pil 1000 defaya kadar şarj edilebilir, bu da pilin ömrünün pilde önemli bir bozulma olmadan 2.5 yılı aştığı anlamına gelir.”
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POCO M3’ün 4GB+64GB ve 4GB+128GB olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor.
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Poco M3, Wi-Fi dual band ve Bluetooth 5.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor. Ayrıca FM radyo özelliği de var. Ancak bundan yararlanabilmek için bir kablolu kulaklığınız olmalı. Cihazın kutusunda kulaklık yer almaması ise bir eksiklik.
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Poco M3, ülkemizde 2.600 TL seviyelerinde bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Cihazın özelliklerine baktığımızda fiyatın yüksek kaldığını söylemeliyiz. Bu nedenle Poco M3'ün fiyatının biraz daha düşmesi gerektiği de bir gerçek.