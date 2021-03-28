Poco M3 incelemesi

Qualcomm Snapdragon 662 çipsetinden gücünü alan telefon, grafik tarafında ise Qualcomm Adreno 610 GPU'yu kullanıyor. 11nm işlemcisi, daha yüksek performans, daha az ısınma ve daha düşük güç tüketimi sunuyor.



Qualcomm, bu çipseti geçtiğimiz sene görücüye çıkarmıştı. Orta seviyede konumlandırılabilecek bu çipset, gelişmiş yapay zekâ desteği, dinamik kamera kabiliyetleri, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların normale kıyasla daha az boyutlarda depolanması için HEIF formatı desteği gibi detayları bünyesinde barındırıyor.