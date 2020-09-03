Pnömoni nedir, belirtileri nelerdir? Pnömoninin tıptaki anlamı ve tedavisi

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? Pnömoni tanısı konulan hastada hekim öncelikle hastanın klinik, radyolojik ve laboratuar bulgularına dayanarak tedavinin evde mi yoksa hastane koşullarında mı yapılacağına karar verir.



Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında hasta hastane koşullarında tedavi edilmelidir.



+ 65 yaş üzeri hasta,



+ Kronik akciğer, kalp veya böbrek hastalığı varlığı,



+ Alkolizm veya madde bağımlılığı,



+ Evde 3 günlük antibiyotik tedavisine yeterli yanıt alınamayışı,



+ Bilinç bozukluğu,



+ Aşırı tansiyon düşüklüğü,



+ Akciğer grafisinde yaygın pnömoniye ilişkin bulguların varlığı,



+ Lökosit sayısının çok yüksek ya da çok düşük oluşu,



+ Tabloya plörezinin eşlik etmesi,



+ Böbrek yetersizliği tablosu gelişmesi,



+ Aşırı kansızlık,



+ Solunum sayısının çok artması,



+ Siyanoz varlığı



Yukarıdaki kriterleri taşımayan, genel durumu iyi olan genç hastalarda yakın takipte kalmak şartıyla evde antibiyotik tedavisi ve istirahat önerilir. Kullanılacak antibiyotiğe pnömoninin klinik bulguları ve olası etken mikroorganizma türüne göre hekim karar vermelidir. Yetersiz antibiyotik kullanımları tablonun ağırlaşmasına neden olabilir. Tedavinin ilk 3-5 günü içerisinde ateş düşer, diğer belirtiler geriler ve hastalık genellikle 1-2 haftada tam olarak iyileşir.



Hastane koşullarında tedaviye alınan hastalarda da derhal olası etken mikroorganizmalara yönelik antibiyotik tedavisi başlanılır. Tedavi sırasında eğer gerekli görülür ise balgam muayeneleri, kan kültür çalışmaları ve diğer bazı tetkikler istenebilir. Bu tür hastalarda antibiyotik tedavisi ile birlikte altta yatan akciğer, kalp ya da böbrek hastalığına yönelik tedaviler ve diğer destekleyici tedavi yöntemlerine başvurulur. Tüm bu çabalara rağmen solunum yetersizliği tablosu gelişen hastalarda yoğun bakım ve mekanik ventilasyon desteği sağlanmalıdır.



Pnömoni bazı olgularda tümör ya da yabancı cisim gibi bronşta tıkanmaya neden olan bir süreç arkasındaki akciğer alanında ortaya çıkabilir (obstrüktif pnömoni). Bu tür olgular genellikle antibiyotik tedavisine kısmi direnç gösterebilirler ancak bazen de uygulanan tedavi ile pnömoni ve pnömoninin röntgen bulguları tamamen düzelebilir ve altta yatan hastalık gözden kaçırılabilir. Bu nedenle özellikle sigara kullanan 40 yaşından büyük hastalarda tedavi sonrası bronkoskopik değerlendirme ile bronş içi tıkayıcı bir hastalık olup olmadığı kontrol edilmelidir.