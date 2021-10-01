PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO sınav sonuçları pa.edu.tr sorgulama ekranı

PMYO sınav sonuçları ile ilgili açıklama Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapıldı. 29-30 Eylül 2021 tarihlerinde uygulanan sınavın sonuçları erişime açıldı. PMYO sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile ulaşabilirsiniz. İşte PMYO sınav sonuçları sorgulama ekranı