PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO sınav sonuçları pa.edu.tr sorgulama ekranı

PMYO sınav sonuçları ile ilgili açıklama 1 Ekim tarihinde yapıldı. Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan ve PMYO eğitim sonu sınavına giren adayların sonuçları erişime açıldı. Peki, PMYO sınav sonuçları nereden sorgulanır?
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PMYO sınav sonuçları ile ilgili açıklama Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapıldı. 29-30 Eylül 2021 tarihlerinde uygulanan sınavın sonuçları erişime açıldı. PMYO sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile ulaşabilirsiniz. İşte PMYO sınav sonuçları sorgulama ekranı
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PMYO SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIPolis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 29-30 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.