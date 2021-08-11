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GeriGündem PMYO başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alımında son gelişmeler
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Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 - 09:19 | 

PMYO başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alımında son gelişmeler

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilecek. Peki, PMYO başvurusu ne zaman başlayacak?

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Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 13-27 Ağustos'ta "www.pa.edu.tr" adresine e-devlet şifresi ile girerek başvuru yapabilecek. İşte, Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alımında son gelişmeler...

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Sınavlarda başarılı olup Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda başarılı olacak adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

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Ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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