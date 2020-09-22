PMYO başvuruları ne zaman? EGM'den açıklama bekleniyor
2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için Polis Meslek Yüksekokullarına, (PMYO) ne zaman alım yapılacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin EGM'den yapılacak açıklamalara odaklanan gençler, 2020 polis alımı hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki, PMYO polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2020 PMYO polis alımları hakkındaki beklentiler son günlerde tavan yaptı. Son olarak Polis Akademisi'nden gelen '400 bekçi alınacak' açıklamasının ardından şimdi de PMYO kapsamındaki yapılacak alımlar gündeme geldi. Sene başından bu yana bu hususta beklenti içinde olan adaylar, PMYO ya da EGM'den gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, 2020 PMYO başvurularından son durum...
2
Abone Ol
PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı. Son alımlarda 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurular yapılmıştı.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılıyor.
Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
3
Abone Ol
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
En son yayımlanan ilanda bulunan şartları şu şekilde:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.
(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)
4
Abone Ol
(2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak)
e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)