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Haber Giriş: 05 Ağustos 2021 - 03:19 | 

PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru için kaç puan almak gerekiyor? Polislik taban puanları ve kontenjan bilgisi

PMYO başvuru tarihi ve taban puanları, 2021 YKS tercihleri öncesi bir kez daha öne çıkan konulardan oldu. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin puanına göre adaylar polislik başvurularını gerçekleştirecekler. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Gözler şimdi 2021 PMYO başvuruları tarihlerinde. Peki, başvuru için kaç puan almak gerekiyor? İşte, Polislik taban puanları ve kontenjan bilgisi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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2021 polislik taban puanları ve kontenjan bilgileri adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde eğitim almak isteyen adaylar PMYO başvuru tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz yıl TYT oturumundan 150 puan alan adayların Polis Meslek Yüksek Okulu için tercihte bulunabileceği bildirilmişti. Ancak bu sene için henüz bir açıklama gelmedi. 2021 PMYO başvuru kılavuzunun ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

2PMYO BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN KAÇ

PMYO BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN KAÇ?

Geçtiğimiz yıl YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düşmüştü. Baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170’e çekilmişti. 2021 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2015: 270
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250

3POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN

POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanı henüz yayınlanmadı. YKS tercihleri bu sene 5-20 Ağustos arasında yapılacak. Bu bilgiler göz önüne alındığında PMYO taban puanlarının ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

4PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki yıllarda polis alımı için şartlar şunlardı:

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

5Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına başvuruda yaş şartı nedir

Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına başvuruda yaş şartı nedir?

17 Mayıs 2008 tarih ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesinin (e) bendinde yer alan; “Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkek adaylar ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.)” hükmü mevcuttur.

6Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak adaylarda boy şartı nedir

Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak adaylarda boy şartı nedir?

04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması EK-3 I-A Dahili ve Harici Hastalıklar başlıklı 7. maddesinde; “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır” hükmü mevcuttur.

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