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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 14:44,

PMYO başvuru tarihi ne zaman? Gözler 2020 PMYO polis alımı başvurularında

PMYO alımı başvuruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ön başvuruları kurum tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. YKS Temel yeterlilik testinden 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. Peki PMYO başvuru tarihi ne zaman?

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PMYO alımı başvuruları kurum tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO)’na YKS Temel yeterlilik testinden 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler başvurabiliyor.

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt yaptırabilecek. Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı.

2PMYO TABAN PUANLARI
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PMYO TABAN PUANLARI

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170’e çekildi.
YKS Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:
2015: 270
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.

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