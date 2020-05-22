Plazma tedavisi nedir? Plazma bağışı nasıl yapılır?
Corona virüs tedavisinde Türkiye'de uygulanan plazma tedavisi coronavirüs tedavisinde başarılı sonuçlar verdi. Çok sayıda corona virüs hastasına umut olan immün plazma tedavisi, iyileşen hastalardan alınan nakillerde sağlanıyor. Plazma bağışı bu tedavi için oldukça önem taşıyor. Son zamanlarda sık sık gündeme gelen plazma tedavisi corona virüs haberlerini takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, plazma tedavisi nedir? Plazma bağışı nasıl yapılır? İşte, plazma tedavisi ile ilgili merak edilen bazı bilgiler...
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Plazma bağışı nasıl yapılır? sorusu son günlerde yanıtı en fazla araştırılan konulardan. Coronavirüs tedaivi için büyük önem taşıyan plazma tedavisinde, tedavi süreçleri sonrası iyileşen kişilerden alınan kan örnekleriyle başarı sağlanıyor. Peki, plazma tedavisi nasıl yapılır? Plazma bağışı için gerekli şartlar nelerdir? İşte, o konuyla ilgili detaylar...
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PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?
İmmün plazma tedavisinde koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor.
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Plazmada yer alan "immünglobulin" denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyor.
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PLAZMA TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?
Plazma bağışı için "Kovid-19 tanısı alındıktan sonra uygulanan tedavi ile iyileşen ve taburcu olan 18-65 yaş aralığında olup kan verme özelliklerini taşıyan, kan vermeye engel teşkil eden hepatit, HIV, spilis gibi hastalıkları bulunmayan" kişi şartları aranırken süreç şu şekilde işleyecek:
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1- Kişinin koronavirüsle enfekte olduğu yapılan testlerle belirlenecek.
2- Hastaya tedavi süreçleri uygulanacak.
3- Tedavi süreçleri sonrası iyileşen kişi kan bağışından önce 14 gün bekleme sürecine girecek.
4- Plazma bağışından önce tekrar test yapılacak.
5- Negatif sonucu gösteren raporla bağışçı Kızılay'ın aferez bağış noktalarına gidecek.
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6- Bağışçının kan vermesinde sakınca olup olmadığı tespiti yapılacak ve beyanı ile onam formu alınacak.
7- Kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan plazma, aferez cihazında ayrıştırılacak ve diğer bileşenler kan bağışçısına geri verilecek.
8- Alınan plazma için standart testler uygulanacak.
9- Testleri tamamlanan plazma, tedavi bekleyen uygun hastalar için ilgili hastanelere ulaştırılacak.