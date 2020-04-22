Plazma nedir? İmmün plazma ne demek? Plazma tedavisi nedir?
Corona virüsle mücadelede ön plana çıkan tedavi yöntemlerinden biri de plazma tedavisi oldu. Dünyanın dört bir yanında şu anda plazma ile tedavi ihtimalini araştıran denemeler yapılıyor. ABD'de başlatılan plazma tedavisi denemeleri hakkında konuşan uzmanlar bağış yapmaya gönüllü çok sayıda insan olduğunu ve çalışmanın genişletilebileceğini söylüyorlar. Ülkemizde de Corona geçiren pek çok kişi plazma bağışında bulunuyor. Peki, plazma nedir? İmmün plazma ne demek? Plazma tedavisi nedir?
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Corona virüsü aşısı için çalışmalar devam ederken plazma tedavisiyle ilgili de umut vadeden gelişmeler yaşanıyor. İmmün plazma tedaviai, 2009-2010 H1N1 influenza virüsü salgını, 2003 SARS-CoV-1 salgını ve 2012 MERS-CoV salgınında başarı ile uygulanmıştı. İmmün plazmaların aktif virüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan hastalara terapötik amaçla verilmesi “pasif bağışıklık transferi” olarak tanımlanabilir. Peki, plazma nedir? İmmün plazma ne demek? Plazma tedavisi nedir?
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Plazma nedir?
Plazma hücreleri, plazma B hücreleri ya da plazmositler; organizmanın sıvısal dirençliliğinde çok önemli rol oynayan, antikorları salgılayan immün sistem hücreleridir.
Poligonal, oval veya yuvarlak şekilli, 10-20 mikron büyüklüğünde, koyu bazofilik sitoplazmalı hücrelerdir. Çekirdekleri küreseldir, çekirdekteki kromatin dağılımı tipiktir. Merkezden çevreye doğru yayılan kalın ökromatin bölge plazmosite özgü çekirdek görünümünü kazandırır.
Çekirdeğin yanında büyük bir golgi kompleksi bulunur. Sitoplazmanın geri kalanı granüllü endoplazmik retikulum ile kaplıdır. Bu durum sitoplazmaya bazofilik özellik kazandırır.
Doğuştan çok fazla veya çok az sayıda olabilirler. Hiperglobulinemia, kişilerin dokularında fazla sayıda plazma hücresi ve kanlarında yoğun antikor bulunmasına; agammaglobulinemia, kişilerin antijene karşı hiç antikor üretememesi, yani plazma hücrelerinin vücutta hiç bulunmamasına denir.
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İmmün Plazma Tedavisi nedir?
Covid-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılay tarafından toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalarda kullanılması yoluyla gerçekleştirilen tedavi yönetimidir.
Plazma tedavisi coronadan kurtulup da iyileşenlerden diğer hastaları iyileştirmek için kanlarından immün plazmaları alınarak uygulanıyor. Hastalığı atlatmış kişilerin kanında oluşan antikorların Corona ile mücadele eden kişilerin tedavisine yardımcı olması umut ediliyor. Covid-19’u atlatmış kişilerin bağışıklık sistemi koronavirüse saldıracak antikorlar geliştiriyor, gelişen antikorlar kanın "plazma" adı verilen sıvısında yer ediniyor. ,
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Plazma Bağışı Nasıl Yapılıyor?
Uygun bağışçı adayı tıpkı kan bağışında olduğu gibi form doldurur ve muayene edilir. Bağışçıdan kan alınarak laboratuvar testleri uygulanır. Test sonuçları uygun olan bağışçı adaylarından aferez edilen yöntemle kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır. 45-60 dakika süren bir işlemdir.
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Plazma bağışını kimler yapabilir?
- 18-60 yaş arası (19 yaşından gün almış, 61 yaşından gün almamış ve arası) bağışçılar.
- Erkek ya da gebe kalmamış, düşük yapmamış, kürtaj olmamış kadın bağışçılar.
- Daha önce kan transfüzyonu yapılmamış bağışçılar.
- COVID-19 virüs enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşmiş bireyler.
- Bağışçı adayının COVID-19 enfeksiyonu tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu olanlar.
- Hastanede yatarak tedavi gördüyse en az 24 saat ara ile yapılmış 2 nazofarenks sürüntü örneğinin moleküler test sonuçları negatif olanlar.
- Klinik olarak iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçmiş olanlar.
COVID-19 tanısı almış ancak tedavisini evde karantina altında tamamlayan, klinik olarak iyileşmelerinin üzerinden en az 28 gün geçen ve bağış öncesinde nazofarenks sürüntü örneğinden çalışılmış SARS-CoV-2 moleküler test sonucu negatif olanlar.