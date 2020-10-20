MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPlayStation sahiplerine kötü haber: 29 Ekim son
GeriTeknoloji PlayStation sahiplerine kötü haber: 29 Ekim son
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
Fotoğraflar: nccmember.ncc.gov.tw
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 05:57 | 

PlayStation sahiplerine kötü haber: 29 Ekim son

Sony, Türkiye genelinde PlayStation sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı. 29 Ekim tarihinden itibaren PlayStation Plus aboneliğine zam geliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sony, Nisan ayında yapacağı zammı pandemi nedeniyle 6 ay ertelemeye karar vermişti ve o gün nihayet geldi.

2
Abone Olgoogle-news

29 Ekim tarihinden itibaren PlayStation Plus abonelik ücretleri bakın nasıl olacak?

3
Abone Olgoogle-news

12 Aylık PS Plus aboneliği - 240 TL

3 Aylık PS Plus aboneliği - 100 TL

1 Aylık PS Plus aboneliği - 40 TL

4
Abone Olgoogle-news

29 Ekim tarihine kadar fiyatlar nasıl?

PlayStation Plus 1 aylık abonelik: 24 TL

PlayStation Plus 3 aylık abonelik: 75 TL

PlayStation Plus 12 aylık abonelik: 180 TL

5
Abone Olgoogle-news

Diğer yandan Kasım ayında satışa çıkacak olan ve ülkemizde 8299 TL'ye satılacak Sony PlayStation 5'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ancak bu fotoğraflara bakıldığında konsolun oldukça büyük bir yapıda geldiği görülüyor.

6
Abone Olgoogle-news

Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere aslında büyük bir oyun makinesi bizi bekliyor.

7
Abone Olgoogle-news

PS5 iki farklı model olarak geliyor. Disk sürücülü sürümün 39 x 10.4 x 26 cm ebatlarında olduğunu biliyoruz.

8
Abone Olgoogle-news

PS5 gerçekten de büyük. Öyle ki PS4 ve Xbox One'ın ilk modelleriyle kıyaslandığında daha kalın ve genel anlamda daha büyük göründüğü söylenebilir.

9
Abone Olgoogle-news

Kutu içeriğinde bir de stand yer alıyor. Bu sayede konsol, hem dikey hem de yatay şekilde durabilecek.

10
Abone Olgoogle-news

Disk sürücüsü bulunmayan modelin ise nispeten daha ince bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

11
Abone Olgoogle-news

PlayStation 5, 12 Kasım tarihinden itibaren başta ABD, Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Türkiye'ye ise bir hafta sonrasında yani 19 Kasım'da gelecek.

12
Abone Olgoogle-news

Gelelim fiyatlara.. Yeni nesil konsolun Blu-ray disk sürücülü model 499 dolar; disk sürücüsüz olan dijital modeli ise 399 dolar olacak.

13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
17
Abone Olgoogle-news
18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
21
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi