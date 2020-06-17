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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 09:39,

PlayStation oyunları indirime girdi! İşte yeni fiyatlar

Sony, PlayStation Store bünyesinde bir dizi oyunun fiyatını aşağı çekti. İçlerinde bazı popüler oyunların da bulunduğu indirimli oyunların arasında bakın hangi isimler öne çıkıyor?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Sony, PlayStation Store'da satışa sunduğu pek çok oyunda indirime gitti; bazı oyunlarda indirim oranı yüzde 65'e kadar çıktı. İşte indirime giren oyunların yeni fiyatları...

2
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Bloodborne GOTY Edition: 68,37 TL

3
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Alien: Isolation: 31,80 TL

4
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Horizon Zero Dawn Complete Edition: 54,60 TL

5
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Far Cry 5: 64,00 TL

6
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Dragon Age: Inquisiton GOTY Edition: 26,80 TL

7
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Watch Dogs 2: 64,00 TL

8
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Resident Evil 7 Gold Edition: 87,60 TL

9
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Unravel Yarny Paketi: 48,00 TL

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Project Cars GOTY Edition: 35,04 TL

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The Crew Ultimate Edition: 69,00 TL

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Darksiders Genesis: 125,30 TL

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Greedfall: 87,60 TL

14
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Cities: Skylines PS4 Edition: 53,70 TL

15
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Middle-earth: Shadow of Mordor: 42,00 TL

16
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Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Standard Edition: 84,00 TL

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Jurassic World Evolution: Jurassic Park Edition: 150,66 TL

18
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Judgment: 108,78 TL

19
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The Surge 2: 109,50 TL

20
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The Surge 1 and 2 Dual Pack: 129,50 TL

21
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Call of Cthulhu: 66,23 TL

22
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Thief: 8,40 TL

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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