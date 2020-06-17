PlayStation oyunları indirime girdi! İşte yeni fiyatlar

Sony, PlayStation Store'da satışa sunduğu pek çok oyunda indirime gitti; bazı oyunlarda indirim oranı yüzde 65'e kadar çıktı. İşte indirime giren oyunların yeni fiyatları...Bloodborne GOTY Edition: 68,37 TLAlien: Isolation: 31,80 TLHorizon Zero Dawn Complete Edition: 54,60 TLFar Cry 5: 64,00 TLDragon Age: Inquisiton GOTY Edition: 26,80 TLWatch Dogs 2: 64,00 TLResident Evil 7 Gold Edition: 87,60 TLUnravel Yarny Paketi: 48,00 TLProject Cars GOTY Edition: 35,04 TLThe Crew Ultimate Edition: 69,00 TLDarksiders Genesis: 125,30 TLGreedfall: 87,60 TLCities: Skylines PS4 Edition: 53,70 TLMiddle-earth: Shadow of Mordor: 42,00 TLTom Clancy's Ghost Recon Wildlands Standard Edition: 84,00 TLJurassic World Evolution: Jurassic Park Edition: 150,66 TLJudgment: 108,78 TLThe Surge 2: 109,50 TLThe Surge 1 and 2 Dual Pack: 129,50 TLCall of Cthulhu: 66,23 TLThief: 8,40 TL