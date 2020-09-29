PlayStation oyun fiyatlarına Türkiye'de zam geldi

Diğer oyun fiyatlarının da kademeli olarak değişmesi bekleniyor. Diğer yandan 29 Ekim’den itibaren PlayStation Plus abonelik fiyatları da artacak. 24 TL olan 1 aylık PlayStation Plus aboneliği 40 TL‘ye, 75 TL olan 3 aylık abonelik 100 TL‘ye, 180 TL olan 12 aylık abonelik ise 240 TL‘ye çıkacak.