PlayStation oyun fiyatlarına Türkiye'de zam geldi

Sony, PlayStation Store üzerinden satışını yaptığı bazı oyunların fiyatını yükseltti. Yapılan zamlara bakıldığında fiyatların yüzde 200'e varan oranlarda değiştiği dikkat çekiyor.
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Marvel’s Avengers
Eski fiyat: 429 TL
Yeni fiyat: 679 TL
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FIFA 20
Eski fiyat: 30 TL (Kampanyalı fiyat)
Yeni fiyat: 679 TL
4
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eFootball PES 2021 Season Update
Eski fiyat: 199 TL
Yeni fiyat: 319 TL
5
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Need for Speed Heat Deluxe Edition
Eski fiyat: 259,50 TL
Yeni fiyat: 779 TL
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Diğer oyun fiyatlarının da kademeli olarak değişmesi bekleniyor. Diğer yandan 29 Ekim’den itibaren PlayStation Plus abonelik fiyatları da artacak. 24 TL olan 1 aylık PlayStation Plus aboneliği 40 TL‘ye, 75 TL olan 3 aylık abonelik 100 TL‘ye, 180 TL olan 12 aylık abonelik ise 240 TL‘ye çıkacak.