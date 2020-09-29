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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 13:22 | 

PlayStation oyun fiyatlarına Türkiye'de zam geldi

Sony, sessiz sedasız PlayStation Store üzerinden sattığı bazı oyunların fiyatlarını bugün değiştirdi. İşte yapılan zam sonrası PS4 oyun fiyatları...

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Sony, PlayStation Store üzerinden satışını yaptığı bazı oyunların fiyatını yükseltti. Yapılan zamlara bakıldığında fiyatların yüzde 200'e varan oranlarda değiştiği dikkat çekiyor.

2Marvel’s Avengers
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Marvel’s Avengers

Eski fiyat: 429 TL

Yeni fiyat: 679 TL

3FIFA 20
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FIFA 20

Eski fiyat: 30 TL (Kampanyalı fiyat)

Yeni fiyat: 679 TL

4eFootball PES 2021 Season Update
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eFootball PES 2021 Season Update

Eski fiyat: 199 TL

Yeni fiyat: 319 TL

5Need for Speed Heat Deluxe Edition
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Need for Speed Heat Deluxe Edition

Eski fiyat: 259,50 TL

Yeni fiyat: 779 TL

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Diğer oyun fiyatlarının da kademeli olarak değişmesi bekleniyor. Diğer yandan 29 Ekim’den itibaren PlayStation Plus abonelik fiyatları da artacak. 24 TL olan 1 aylık PlayStation Plus aboneliği 40 TL‘ye, 75 TL olan 3 aylık abonelik 100 TL‘ye, 180 TL olan 12 aylık abonelik ise 240 TL‘ye çıkacak.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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