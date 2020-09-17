PlayStation 5'in fiyatı belli oldu, satışa çıktığı gece tükendi!

Sony beklendiği gibi yeni oyun konsolu PS5'i satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Cihazın fiyatları dün gece belli oldu.İki farklı PS5 konsolu satışa çıkacak. Digital Edition olan sürümün en büyük farkı ise disk sürücü içermemesi ve bu sebeple sadece oyunları internet üzerinden indirebiliyorsunuz. DualSense isimli oyun kontrolörü daha önce de paylaşılmıştı. Şimdi konsolun gövdesiyle bir araya geldiklerinde oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Önceki konsolların aksine daha çok dikey pozisyonda tasarlandığı görülen ürünün sadece beyaz ağırlıklı kasası bulunuyor. Sony PlayStation 5'in çıkış tarihini de duyurdu. Yapılan açıklamaya göre konsol 12 Kasım'da ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Peki PS5 Türkiye'ye ne zaman gelecek?PS5, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın diğer taraflarında ise 19 Kasım'da geliyor.İşte PS5'in yurt dışı fiyatları... PS5'in Türkiye fiyatları ise henüz açıklanmadı. Sony'nin PS5'in çıkış tarihi duyurmasıyla birlikte Amazon'un ABD portalinde satışa sunulan PS5'in dijital sürümünün bir gecede tükendiği dikkat çekti. Satın almaya çalışanlar bu ekranla karşılaşıyor.Diğer yandan Sony'nin çözmesi gereken bir kriz de var. Sony’nin ilk olarak piyasaya sürmek istediği PS5 sayısı 15 milyon civarındaydı. Ancak PS5'te kullanılacak Zen 2 çekirdekleri ve Navi 20 grafik birimi barındıran AMD yongalarının üretiminde sıkıntı yaşanması Sony'yi kara kara düşündürüyor.TSMC tarafından üretilen yongaların en fazla yüzde 50 verimlilik seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor. Dengeli bir stok için bu verimlilik oranı yetersiz. TSMC verimliliği arttırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor ancak konsolun çıkış tarihine kadar çözülemeyebilir.Sony yaşanan sıkıntı nedeniyle ilk parti satış hedefini 11 milyona indirdi. Bu da 4 milyon civarında bir kayıp anlamına geliyor.