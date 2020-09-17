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HaberlerTeknoloji HaberleriPlayStation 5'in fiyatı belli oldu, satışa çıktığı gece tükendi!
GeriTeknoloji PlayStation 5'in fiyatı belli oldu, satışa çıktığı gece tükendi!
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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 08:01 | 

PlayStation 5'in fiyatı belli oldu, satışa çıktığı gece tükendi!

Sony'nin uzun süredir beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 ön siparişe açıldı; satışa çıkar çıkmaz tükendiği dikkat çekti. İşte PS5'in özellikleri ve fiyatları...

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Sony beklendiği gibi yeni oyun konsolu PS5'i satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Cihazın fiyatları dün gece belli oldu.

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İki farklı PS5 konsolu satışa çıkacak. Digital Edition olan sürümün en büyük farkı ise disk sürücü içermemesi ve bu sebeple sadece oyunları internet üzerinden indirebiliyorsunuz.

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DualSense isimli oyun kontrolörü daha önce de paylaşılmıştı.

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Şimdi konsolun gövdesiyle bir araya geldiklerinde oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Önceki konsolların aksine daha çok dikey pozisyonda tasarlandığı görülen ürünün sadece beyaz ağırlıklı kasası bulunuyor.

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Sony PlayStation 5'in çıkış tarihini de duyurdu. Yapılan açıklamaya göre konsol 12 Kasım'da ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.

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Peki PS5 Türkiye'ye ne zaman gelecek?

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PS5, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın diğer taraflarında ise 19 Kasım'da geliyor.

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İşte PS5'in yurt dışı fiyatları... PS5'in Türkiye fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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Sony'nin PS5'in çıkış tarihi duyurmasıyla birlikte Amazon'un ABD portalinde satışa sunulan PS5'in dijital sürümünün bir gecede tükendiği dikkat çekti.

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Satın almaya çalışanlar bu ekranla karşılaşıyor.

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Diğer yandan Sony'nin çözmesi gereken bir kriz de var. Sony’nin ilk olarak piyasaya sürmek istediği PS5 sayısı 15 milyon civarındaydı.

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Ancak PS5'te kullanılacak Zen 2 çekirdekleri ve Navi 20 grafik birimi barındıran AMD yongalarının üretiminde sıkıntı yaşanması Sony'yi kara kara düşündürüyor.

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TSMC tarafından üretilen yongaların en fazla yüzde 50 verimlilik seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor.

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Dengeli bir stok için bu verimlilik oranı yetersiz. TSMC verimliliği arttırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor ancak konsolun çıkış tarihine kadar çözülemeyebilir.

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Sony yaşanan sıkıntı nedeniyle ilk parti satış hedefini 11 milyona indirdi. Bu da 4 milyon civarında bir kayıp anlamına geliyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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