PlayStation 5 Türkiye'de satışa çıktı! İşte merak edilen özellikleri

PlayStation Plus Collection, incelemelerde yüksek puanlar alan Batman: Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicle Edition, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Final FantasyXV, Resident Evil 7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve daha fazlasını içeriyor.