PlayStation 5 Türkiye'de satışa çıktı! İşte merak edilen özellikleri

Ayrıca Arkane Studios/Bethesda Softworks tarafından yapılan DEATHLOOP, Tango Gameworks/Bethesda Softworks tarafından yapılan Ghostwire: Tokyo, Luminous Productions/Square Enix tarafından yapılan Project Athia (Nihai İsmi Belli Değil) ve Square Enix tarafından yapılan Final Fantasy XVI ilk defa PS5 için piyasaya çıkacak. Capcom tarafından yapılan Resident Evil Village ve Warner Bros. Games tarafından yapılan Hogwarts Legacy de PS5’in merakla beklenen oyunları listesini tamamlıyor.