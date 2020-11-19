PlayStation 5 Türkiye'de satışa çıktı! İşte merak edilen özellikleri
Sony'nin uzun yıllardır merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5, Türkiye'de satışa sunuldu. Oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarması beklenen PS5, bakın hangi özelliklerle geliyor? Türkiye fiyatı ne oldu? İşte yeni oyun konsoluyla ilgili tüm merak edilen noktalar...
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Sony Interactive Entertainment (SIE), yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i (PS5) aralarında Avrupa, Orta Doğu, Güney Amerika, Asya ve Güney Afrika’nın yer aldığı birçok bölgeyle birlikte Türkiye’de de piyasaya çıkardı.
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Sony Interactive Entertainment Başkanı ve CEO’su Jim Ryan, “Bugün, PlayStation markası için tarihi bir an ve SIE olarak hepimiz PlayStation 5’in çıkışını, hayranlarımız, oyun yapımcıları ve sektör partnerlerinden oluşan topluluğumuzla birlikte kutluyoruz. Ayrıca aynı derecede PS5’in gelecek olan ve oyun deneyimini ileriye taşımaya devam edecek olan oyunları için de sabırsızlanıyorum. Yetenekli topluluklara sahip, dünya çapında başarılı oyun yapımcılarıyla birlikte çalıştığımız için onur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.
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PlayStation 5’in oyun kütüphanesi, SIE Worldwide Studios’un çıkış oyunları olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: Büyük Macera ve Astro’s Playroom ile birlikte PlayStation konsol tarihinin en iyi çıkış listesine sahip.
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PS5 sahipleri, aralarında Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision), Fortnite (Epic Games), FIFA 21 (EA), NBA 2K21 (2K), Godfall (Gearbox Publishing), Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) ve çok daha fazlasının bulunduğu çok sayıda merakla beklenen oyunu bu sezonda oynayabilecek.
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Ayrıca bağımsız geliştiricilere ait Bugsnax (Young Horses) ve The Pathless (Giant Squid/Annapurna Interactive) gibi oyunlar, PS5’in farklı içeriklere sahip geniş listesini de gösteriyor.
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PS5 sahipleri önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla oyuna kavuşacak. Worldwide Studios özel oyunları olan Ratchet and Clank: Rift Apart, Returnal, Destruction AllStars, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ve yeni God of War oyunu gelecek oyunlar arasında bulunuyor.
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Ayrıca Arkane Studios/Bethesda Softworks tarafından yapılan DEATHLOOP, Tango Gameworks/Bethesda Softworks tarafından yapılan Ghostwire: Tokyo, Luminous Productions/Square Enix tarafından yapılan Project Athia (Nihai İsmi Belli Değil) ve Square Enix tarafından yapılan Final Fantasy XVI ilk defa PS5 için piyasaya çıkacak. Capcom tarafından yapılan Resident Evil Village ve Warner Bros. Games tarafından yapılan Hogwarts Legacy de PS5’in merakla beklenen oyunları listesini tamamlıyor.
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Kasım ayında konsolun piyasaya çıkışıyla beraber PlayStation Plus üyeleri, PlayStation 4 neslini tanımlayan ve özel olarak seçilmiş 20 adet PS4 oyununu barındıran PlayStation Plus Collection sayesinde oyunları indirerek PlayStation 5 konsollarında oynamaya başlayabilir.
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PlayStation Plus Collection, incelemelerde yüksek puanlar alan Batman: Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicle Edition, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Final FantasyXV, Resident Evil 7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve daha fazlasını içeriyor.
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Oyuncular, PS5’in ultra-yüksek hızlı SSD’si sayesinde daha kısa süren yükleme sürelerini, 4K grafikleri ve saniyede 120 kareye kadar çıkan akıcı oyunları deneyimleyebilecek.
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DualSense kablosuz kontrol cihazının geliştirilmiş dokunsal geri bildirim özelliği ile uyarlanabilir tetikleri ve Tempest 3D AudioTech teknolojisinin sağladığı kapsayıcı ses sistemi ile PlayStation 5, oyuncuların algılarını artırarak, oyun dünyasına ışınlanmış gibi hissetmelerini sağlıyor.
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Bu dönüştürücü oyun deneyimine ek olarak PlayStation 5, aralarında Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch, YouTube gibi stream uygulamalarını destekliyor.
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PlayStation 5'in Türkiye fiyatı ise (disk sürücülü model) 8299 TL olarak belirlendi. Disk sürücüsü bulunmayan sürüm gelecek yıl Türkiye'ye gelecek.