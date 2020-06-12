Playstation 5 Türkiye fiyatı belli oldu mu ve ne zaman çıkacak?

Playstation 5 Türkiye fiyatı ve konsolun ne zaman çıkacağı gibi detaylar, lansmanın yapıldığı gecenin ardından pek çok oyunseverin araştırdığı konu olmaya başladı. Playstation 5 Türkiye fiyatları ve konsolun özellikleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, Playstation 5 ne zaman çıkıyor ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



Yayınlanan görüntülere bakıldığında iki farklı PS5 konsolunun geldiği görülüyor. Digital Edition olan sürümün en büyük farkı ise disk sürücü içermemesi ve bu sebeple sadece oyunları internet üzerinden indirebiliyorsunuz.