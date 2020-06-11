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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 23:17,

PlayStation 5 tanıtılıyor: Büyük gün geldi

Sony'nin uzun yıllardır merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5, Sony'nin bu gece Türkiye saatiyle 11.30'da tanıtılıyor. Peki yeni oyun konsolu nasıl olacak? Hangi özelliklere sahip olacak? PS5 oyunları neler? İşte yeni oyun konsoluyla ilgili merak ettiğiniz her şey...

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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PS5 ile ilgili pek çok soru, bu gece yanıt bulacak. Oyun konsolunun tasarımı başta olmak üzere PS5 oyunları da bu gece ilk kez karşımıza çıkacak. Önce dilerseniz PS5 oyunlarına göz atalım.

2İşte bu akşam ilk kez duyurulması planlanan PS5 oyunları:
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İşte bu akşam ilk kez duyurulması planlanan PS5 oyunları:

Spider-Man 2, Horizon Zero Dawn 2, God of War 2, Gran Turismo 7, Silent Hill, Resident Evil 8, Demon's Souls remake, COD 2020, Assassin's Creed: Valhalla, Watch Dogs Legion, DiRT 5

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Konsolun tasarımının tamamı da bu gece ortaya çıkacak ve cihazın özelliklerini ve tasarımını da görmüş olacağız.

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Fiyat konusunda ise bu gece bir açıklama yapılıp yapılmacağı bilinmiyor. Ancak Sony'e yakın kaynakların iddiasına göre PS5'in fiyatı yaklaşık 500 dolar olacak. Cihazın Türkiye'deki fiyatı ise henüz belli değil.

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Etkinlikle ilgili önemli bir detay da var. Sony, PS5 etkinliğinde görüntüleri 1080p ve 30 FPS formatında kayıtla karşımıza çıkacak.

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Yani canlı yayında ekrana gelecek kayıtlı görüntülerin çözünürlüğü 4K olmayacak. Bu da oyunların gerçek halini tam olarak yansıtmayacak.

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Sony bu ay içerisinde PlayStation 5'in seri üretimine start vermeyi planlıyor. Seri üretim başladığında bildiğiniz gibi sızıntıları engellemek pek mümkün değil. Dolayısıyla konsolun tasarımının da bugün nihayet resmen tanıtılması bekleniyor.

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Sony bugünkü tanıtımın çok büyük bir kısmını tamamıyla oyunlara ayıracak. 'Yeni nesile ilk bakış' ifadeleriyle nitelendirilen etkinlikte hem birinci hem de üçüncü parti birçok oyuna yer verilmesi bekleniyor. Tabi burada özellikle de Sony'nin PS-özel oyunlarını merakla bekliyoruz. Sony yine yeni nesilde de konsolunu özel oyunlarla beslemeyi planlıyor.

Ayrıntılar geliyor...

PlayStation 5 canlı yayınını izlemek için tıklayın
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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