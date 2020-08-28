PlayStation 4 sahiplerine kötü haber: Fiyatlar değişiyor
Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro üzerinden kullanılan ve internet üzerinden oyunların oynanabilmesine ve indirimli oyunlara ulaşılmasını sağlayan PlayStation Plus aboneliğinde fiyatlar değişiyor.
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Sony, PlayStation Plus abonelik fiyatlarını 29 Ekim tarihinden itibaren güncelliyor. Alınan karar sonrası fiyatlar bakın ne olacak?
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PlayStation Plus aboneliklerinde bugünün fiyatları:
PlayStation Plus 1 aylık abonelik: 24 TL PlayStation Plus 3 aylık abonelik: 75 TL PlayStation Plus 12 aylık abonelik: 180 TL (Halihazırda özel bir indirim uygulanıyor)
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PS Plus yeni Türkiye fiyatları:
12 Aylık PS Plus aboneliği -- 240 TL 3 Aylık PS Plus aboneliği -- 100 TL 1 Aylık PS Plus aboneliği -- 40 TL
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Sony'den yapılan açıklamaya göre 29 Ekim tarihinden itibaren fiyatlar yükselecek; halihazırda aboneliği devam edenlerin ise abonelikleri bitene kadar eski fiyat geçerli olacak.
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29 Ekim tarihinden itibaren abonelikler yenilendiğinde (otomatik de olsa) yeni fiyatlar yansıyacak. Bu nedenle aboneliğini yenilemek istemeyenlerin otomatik yenileme özelliğini kapatmaları gerekiyor.