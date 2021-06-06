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Ali KESER - Umut ÜNVER
Haber Giriş: 06 Haziran 2021 - 08:08 | 

Plajın gözdesi Rosier oldu!

Şampiyon Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Rosier, model sevgilisi Sephora Goignan’la Bodrum’da sezonu açtı.

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Ailesi ve yakın dostlarıyla Gölköy’deki Flamm Beach’e giden Rosier plajda ilgi odağı oldu.

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Sevgilisiyle sarmaş dolaş oturan Fransız futbolcu, hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

3Paparazziler çekiyor

Paparazziler çekiyor

Sevgilisi Sephora Goingnan’ın gazetecileri görüp “Paparazziler bizi çekiyor” demesi üzerine, Rosier soluğu muhabirlerin yanında aldı.

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Yıldız futbolcu, “Sevgilimle çok göz önünde olmayı sevmiyoruz” diyerek daha fazla fotoğraf çekilmemesini istedi.

5Aşk locası

Aşk locası

Tatillerine Kaş’ta devam eden Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ, Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftine Meriç Aral ve sevgilisi Serkan Keskin de katıldı.

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Önceki gün kaldıkları otelin havuz başına inen çift, günü locada baş başa geçirdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Ece Çeşmioğlu, havuzda çekilen fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

8Ajda Bodrum’da

Ajda Bodrum’da

Bodrum tatiline devam eden Ajda Pekkan, televizyoncu Atilla Şen’le bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Yakında İstanbul’a döneceğini söyleyen Ajda Pekkan, “Orkestramla provalarım var. Bitirmem gereken işlerim var, albüm için. Temmuz ayında çıkarmayı düşünüyoruz ama belki ağustosa sarkabilir” dedi.

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Ozan Çolakoğlu’nun aranjörlüğünde 7 şarkılık bir albüm hazırlayacağını açıklayan Pekkan, sahneleri çok özlediğini de söyledi.

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