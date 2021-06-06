Plajın gözdesi Rosier oldu!

Ajda Bodrum’da Bodrum tatiline devam eden Ajda Pekkan, televizyoncu Atilla Şen’le bir mekandan çıkarken görüntülendi.



Yakında İstanbul’a döneceğini söyleyen Ajda Pekkan, “Orkestramla provalarım var. Bitirmem gereken işlerim var, albüm için. Temmuz ayında çıkarmayı düşünüyoruz ama belki ağustosa sarkabilir” dedi.