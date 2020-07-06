Plajda uyuyakaldı

BAYRAM TATİLİ 55 yaşındaki Parker, ülkesi ABD'de kutlanan 4 Temmuz bayramını Hamptons'ta plajda kutladı. Çocuklarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran Sarah Jessica Parker yine önceki gün olduğu gibi siyah bir mayo giydi.