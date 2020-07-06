Plajda uyuyakaldı

Tatil gününü çocuklarıyla birlikte plajda geçiren ünlü oyuncu, önce kitap okuyup güneşlendi, sonra da uyuyakaldı.
Fotoğraflar: Backgrid USA
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1
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KARANTİNA GÜNLERİNİN ACISINI ÇIKARIYOR
Bir dönemin efsane dizilerinden Sex and the City'de rol alan Sarah Jessica Parker, koronavirüs karantinasında geçirdiği günlerin acısını çıkarıyor.
2
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BAYRAM TATİLİ
55 yaşındaki Parker, ülkesi ABD'de kutlanan 4 Temmuz bayramını Hamptons'ta plajda kutladı. Çocuklarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran Sarah Jessica Parker yine önceki gün olduğu gibi siyah bir mayo giydi.
3
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OĞLUNU GÜNEŞTEN KORUMAK İÇİN
Yine saatlerce kitap okuyan Sarah Jessica Parker, bir ara büyük oğlunun sırtına güneşin zararlı ışıklarından korunması için sprey sıktı.
4
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UYUYAKALDI
Ardından okumaya devam eden Parker, bir süre de kumların üzerinde uyuyakaldı.
5
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GÜNEŞ BATARKEN EVE DÖNDÜLER
Günün sonunda da çocuklarını ve eşyalarını toplayıp evinin yolunu tuttu.