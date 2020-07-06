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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 16:17,

Plajda uyuyakaldı

Tatil gününü çocuklarıyla birlikte plajda geçiren ünlü oyuncu, önce kitap okuyup güneşlendi, sonra da uyuyakaldı.

Fotoğraflar: Backgrid USA

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1KARANTİNA GÜNLERİNİN ACISINI ÇIKARIYOR
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KARANTİNA GÜNLERİNİN ACISINI ÇIKARIYOR

Bir dönemin efsane dizilerinden Sex and the City'de rol alan Sarah Jessica Parker, koronavirüs karantinasında geçirdiği günlerin acısını çıkarıyor.

2BAYRAM TATİLİ
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BAYRAM TATİLİ

55 yaşındaki Parker, ülkesi ABD'de kutlanan 4 Temmuz bayramını Hamptons'ta plajda kutladı. Çocuklarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran Sarah Jessica Parker yine önceki gün olduğu gibi siyah bir mayo giydi.

3OĞLUNU GÜNEŞTEN KORUMAK İÇİN
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OĞLUNU GÜNEŞTEN KORUMAK İÇİN

Yine saatlerce kitap okuyan Sarah Jessica Parker, bir ara büyük oğlunun sırtına güneşin zararlı ışıklarından korunması için sprey sıktı.

4UYUYAKALDI
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UYUYAKALDI

Ardından okumaya devam eden Parker, bir süre de kumların üzerinde uyuyakaldı.

5GÜNEŞ BATARKEN EVE DÖNDÜLER
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GÜNEŞ BATARKEN EVE DÖNDÜLER

Günün sonunda da çocuklarını ve eşyalarını toplayıp evinin yolunu tuttu.

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