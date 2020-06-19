Plajda tartışma! Ece Sükan'ın gergin anları...

Karantina sürecini sevgilisi Uğur Güven’le geçiren Ece Sükan, Bodrum’da tek başına tatile çıktı. Plajda düzgün fiziğiyle dikkat çeken 43 yaşındaki eski model, yanındaki erkek arkadaşıyla ufak bir tartışma yaşadı.
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Karantina günlerini sevgilisi Uğur Güven’le geçiren Ece Sükan seyahat yasağı kalkınca soluğu Bodrum’da aldı.
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Tek başına tatile çıkan eski model, önceki gün Yalıkavak’taki Edition Otel’in plajında objektife takıldı.
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Gün boyu güneşlenen Sükan, Kemal Sayar’ın “Sufi Psikolojisi” adlı kitabını okudu.
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Eski model plajda yanında bulunan bir erkek arkadaşıyla kısa süreli bir tartışma da yaşadı. Sükan sinirlenirken arkadaşı da plajı terk etti.