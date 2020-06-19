MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriPlajda tartışma! Ece Sükan'ın gergin anları...
GeriMagazin Plajda tartışma! Ece Sükan'ın gergin anları...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 07:00,

Plajda tartışma! Ece Sükan'ın gergin anları...

Karantina sürecini sevgilisi Uğur Güven’le geçiren Ece Sükan, Bodrum’da tek başına tatile çıktı. Plajda düzgün fiziğiyle dikkat çeken 43 yaşındaki eski model, yanındaki erkek arkadaşıyla ufak bir tartışma yaşadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Karantina günlerini sevgilisi Uğur Güven’le geçiren Ece Sükan seyahat yasağı kalkınca soluğu Bodrum’da aldı.

2
Abone Olgoogle-news

Tek başına tatile çıkan eski model, önceki gün Yalıkavak’taki Edition Otel’in plajında objektife takıldı.

3
Abone Olgoogle-news

Gün boyu güneşlenen Sükan, Kemal Sayar’ın “Sufi Psikolojisi” adlı kitabını okudu.

4
Abone Olgoogle-news

Eski model plajda yanında bulunan bir erkek arkadaşıyla kısa süreli bir tartışma da yaşadı. Sükan sinirlenirken arkadaşı da plajı terk etti.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi