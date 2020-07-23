Plajda masaj saati

Bir süre sonra evlenmeye hazırlanan ünlü çift plajda ilginç görüntüler sergiledi.
Backgrid UK
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İKİNCİ EVLİLİĞE HAZIRLIK
Bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile olan evliliğini yıllar önce bitiren Sylvie Meis, ikinci evliliğine hazırlanıyor. Meis ile nişanlısı Niclas Castello, İspanya'nın Mallorca adasında tatile devam ediyor.
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FRANSA'DAN İSPANYA'YA GEÇTİLER
Çift, geçen ay Fransa'nın gözde tatil bölgesi St Tropez'de objektiflere takılmıştı.
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PLAJIN NEŞESİ
Futbolcu Rafael van der Vaart ile evliliğinden bir çocuk sahibi olan 42 yaşındaki Sylvie Meis ile nişanlısı kelimenin tam anlamıyla da Mallorca'da kaldıkları otelin plajının neşesi oldu.
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ÖNCE YÜRÜYÜŞ
Önce uzun bir yürüyüş yapan sonra da denize girip serinleyen çift, bunun ardından şezlonglarına döndü.
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SEVGİ GÖSTERİSİ
Meis ve nişanlısı Niclas Castello, birbirlerine durmadan sevgi gösterisinde bulundu. Kimi zaman da romantik anlar yaşadı.
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MASAJ SAATİ
Castello bir ara nişanlısına ayak masajı yaptı.
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SAÇLARINI ISLATTI
Castello bir ara nişanlısının saçlarını pet şişeden döktüğü suyla ıslattı.
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FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ
Sonra da sosyal medya hesabı için onun fotoğraflarını çekti.
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UZUN UZUN POZ VERDİ
Meis, korkulukların yanında durarak uzun uzun nişanlısına poz verdi. Çift daha sonra da birbirleriyle şakalaşmaya başladı.
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ROMANTİK SAATLER
Sylvie Meis ile Niclas Castello, bütün bunların ardından şezlonglarına uzanıp kendilerini romantizmin ve güneşin kollarına bıraktı.
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KANSERİ YENDİ
Sylvie Meis, bir dönem göğüs kanseriyle mücadele etti. Hastalığı yenen genç kadın yeniden hayata döndü. Kariyerine model olarak başlayan Sylvie Meis, daha sonra televizyon sunuculuğuna geçiş yaptı. Hollandalı model, yaşamını ve çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor.
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BİR ÇOCUKT ANNESİ
Sylvie Meis, modellik kariyerinin en parlak döneminde futbolcu Rafael van der Vaart ile evlenmişti. Çift bir dönem magazin basınının gündeminden düşmüyordu. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu. Ancak 2005'de başlayan evliliği 2013 yılında sona erdi.
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'ÖPÜCÜK' HEYKELİYLE TANINIYOR
Sylvie Meis'in nişanlısı Niclas Castello ise bir Alman çağdaş sanatçı. Castello, Almanya'da özellikle "öpücük" adlı heykeliyle tanınıyor. Meis bir süre sonra moda kariyerinden uzaklaşıp televizyon dünyasına adım etti. Alman kanallarında TV sunuculuğu yapıyor.
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OĞLU DA YANINDA
Sylvie Meis tatile ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlunu da götürdü. Bir ara onu sımsıkı kucaklayarak havaya kaldırmaya da çalıştı.