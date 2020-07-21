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Magazin
Haber GiriÅŸ: 21 Temmuz 2020 - 09:09,

Plajda defile

Karantina sonrasÄ± plaja indi ve her gÃ¼n baÅŸka iddialÄ± bir bikiniyle boy gÃ¶sterdi.

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1TAM ANLAMIYLA MODEL
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TAM ANLAMIYLA MODEL

Bir zamanlar Hollywood'un mutlu Ã§ifti olan Alec Baldwin ile Kim Basinger'Ä±n kÄ±zÄ± model Ireland Badwin, geÃ§tiÄŸimiz ayÄ±n son gÃ¼nlerinden itibaren her gÃ¼n Malibu'da plajda geÃ§iriyor vaktinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼. 24 yaÅŸÄ±ndaki model her plaja indiÄŸinde de farklÄ± bir iddialÄ± plaj gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ sergiledi. Ä°ÅŸte Baldwin'in plaj ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶rnekler.

Backgrid USA; MegaÂ

2SEZONU BÃ–YLE AÃ‡TI
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SEZONU BÃ–YLE AÃ‡TI

KoronavirÃ¼s karantinasÄ± nedeniyle aylarca evinden Ã§Ä±kmayan Baldwin, geÃ§en ayÄ±n son gÃ¼nlerinde ilk kez plaja indiÄŸinde Ã¼zerinde 1950'lerin Ã§izgilerini yansÄ±tan bu bikini vardÄ±.

3SU YEÅžÄ°LÄ° BÄ°KÄ°NÄ°
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SU YEÅžÄ°LÄ° BÄ°KÄ°NÄ°

Daha sonraki gÃ¼n su yeÅŸili bir bikini tercih etti Ã¼nlÃ¼ model.

4GÃœNEÅž SARISI
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GÃœNEÅž SARISI

Baldwin daha sonra Ã¼st parÃ§asÄ± sarÄ±, alt parÃ§asÄ± siyah- beyaz Ã§izgili bikinisiyle plajdaydÄ±.

5Ä°KÄ° FARKLI RENK
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Ä°KÄ° FARKLI RENK

Ondan sonraki gÃ¼nlerde Ã¼st ve alt parÃ§alarÄ± farklÄ± renkte bu bikiniyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

6PEMBE ÅžIKLIK
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PEMBE ÅžIKLIK

Son olarak dÃ¼n ise pembe bir mayo tercih etti.

7GÃœNLÃœK KIYAFET
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GÃœNLÃœK KIYAFET

Bu da Ireland Baldwin'in plaja giderken ya da evine dÃ¶nerken giydiÄŸi kÄ±yafet.

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