Plajda defile

TAM ANLAMIYLA MODEL Bir zamanlar Hollywood'un mutlu Ã§ifti olan Alec Baldwin ile Kim Basinger'Ä±n kÄ±zÄ± model Ireland Badwin, geÃ§tiÄŸimiz ayÄ±n son gÃ¼nlerinden itibaren her gÃ¼n Malibu'da plajda geÃ§iriyor vaktinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼. 24 yaÅŸÄ±ndaki model her plaja indiÄŸinde de farklÄ± bir iddialÄ± plaj gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ sergiledi. Ä°ÅŸte Baldwin'in plaj ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶rnekler.



Backgrid USA; MegaÂ