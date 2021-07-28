Kim demiş plajda şık olunmaz diye!

Gösteri dünyasının ünlüleri, dünyanın dört bir yanındaki tatil yörelerine kelimenin tam anlamıyla akın etti. Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için plajlara koşan ünlüler bir yandan da şıklıklarından ödün vermiyor.
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Kimi sosyal medyadan tatil pozları paylaşıyor, kimi de paparazziler tarafından adım adım takip ediliyor ve plajdaki anları basına yansıyor. Bütün bu ünlülerin ortak noktası ise hepsinin de tatil rehavetine kapılmayıp şıklığı her şeyin önüne alması. Özetle, ünlüler plajda bile şıklıklarından ödün vermiyor. Renk renk bikiniler, ona uygun pareolar, hatta takılar bile eksik değil. Bazı ünlülerin tırnaklarındaki ojeler bile dikkat çekiyor. İşte ünlülerin plaj şıklığından örnekler.
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Demi Moore, yıllara meydan okuduğunu bu yıl çıktığı tatilde bir kez daha gözler önüne serdi. Uzun saçları ve genellikle tercih ettiği koyu renk bikinisiyle çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı.
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Davina McCall, siyah bikinisiyle sade bir şekilde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Delilah Belle Hamlin, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilde böyle görüntülendi.
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Heather Graham, siyah bikinisiyle plajda. O sadeliği tercih eden ünlülerden.
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Sam Faiers'ın plaj hali.
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Kim Kardashian, bir yandan tatil yaparken bir yandan da kendisine ait markanın ürünlerini tanıttı.
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Kardashian, plaj şıklığını bir şapkayla tamamladı.
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Mary J. Blige'in takıları bir yana en çok uzun ve rengarenk tırnakları dikkat çekti.
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Sunucu Amanda Holden'ın plaj şıklığı.
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Model Zita Vass ise bu şıklığını tanıtımını yaptığı bikini firmasının tasarımına borçlu.
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Moly Mae Hague açık renk ilginç tasarımlı bikinisiyle plajda.