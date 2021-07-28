Kim demiş plajda şık olunmaz diye!

Kimi sosyal medyadan tatil pozları paylaşıyor, kimi de paparazziler tarafından adım adım takip ediliyor ve plajdaki anları basına yansıyor. Bütün bu ünlülerin ortak noktası ise hepsinin de tatil rehavetine kapılmayıp şıklığı her şeyin önüne alması. Özetle, ünlüler plajda bile şıklıklarından ödün vermiyor. Renk renk bikiniler, ona uygun pareolar, hatta takılar bile eksik değil. Bazı ünlülerin tırnaklarındaki ojeler bile dikkat çekiyor. İşte ünlülerin plaj şıklığından örnekler.